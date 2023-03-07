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Мусихин Козьма Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

После 1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Мусихин Михаил Давыдов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Мусихин Мартын Козьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Мусихин Иван Козьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1723
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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