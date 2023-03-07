Мусихин Козьма Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиПосле 1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Мусихин Михаил Давыдов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Мусихин Иван Козьмин
Мать ребёнка: не указана
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1723
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя