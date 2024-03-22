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Синёв Пантелеймон Андреевич

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.08.1903

Дата смерти

15.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Синёв Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.05.1932

Дочь: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Петухова Лидия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1937

Сын: Синёв Николай Пантелеймонович

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Роза Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Мария Александровна

Смерть
15.01.1993
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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