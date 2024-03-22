Синёв Пантелеймон Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1903
Дата смерти15.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Синёв Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
08.05.1932
Дочь: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Петухова Лидия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Синёв Николай Пантелеймонович
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Роза Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Синёва Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1993