лукинов александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдилукинов александр

лукинов александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
1936

Жена: Кошеверова анна ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Кошеверова анна ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошеверова анна ивановна

Смерть
Неизвестно
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