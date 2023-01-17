Копосова Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1922
Дата смерти28.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Копосов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Копосов Василий Александрович
Золотое, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.02.1980
Вахтан, город Шахунья, Нижегородская область