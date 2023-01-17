Копосова Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1922

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Копосов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Копосов Василий Александрович

Золотое, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.02.1980
Вахтан, город Шахунья, Нижегородская область
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