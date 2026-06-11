Никитина Фекла Стефанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никитина Фекла Стефанова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Никитин Иоасафий ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
Никитин Евгений Иосифов1873 г.р.
Никитин Филип Иосифов13.11.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Евтихий Иосифов

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Никитин Евгений Иосифов

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
13.11.1877

Сын: Никитин Филип Иосифов

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Попова (Никитина) Наталия Иосифова

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
1881

Сын: Никитин Павел Иосифов

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: (Никитина) Анна Иосифова

Отец ребёнка: Никитин Иоасафий Васильев

Смерть
Неизвестно

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