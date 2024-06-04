Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1913
Дата смерти12.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Шишканова Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1935
Сын: Шишканов Николай Константинович
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Шишканов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.04.1981