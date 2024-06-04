Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1913

Дата смерти

12.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишканов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Шишканова Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1935

Сын: Шишканов Николай Константинович

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Шишканов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Шишканов Константин Михайлович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.04.1981

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