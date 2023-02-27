Рагозин Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Лукьян

Рагозин Лукьян

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Рагозин Тимофей

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Тимофей

Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагозина Наталья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close