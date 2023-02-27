Рагозин Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Рагозин Тимофей
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рагозин Тимофей
Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Рагозина Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно