Заковряшин Иродион Иванов До 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗаковряшин Иродион Иванов

Заковряшин Иродион Иванов

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1902 ст.

Дочь: Заковряшина Мария Родионова

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.

Сын: Заковряшин Николай Иродионов

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Дочь: Заковряшина Анастасия Иродионова

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.

Сын: Заковряшин Алексей Иродионов

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.

Сын: Заковряшин Василий Иродионов

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.10.1912 ст.

Дочь: Заковряшина Матрона Иродионова

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.1914 ст.

Дочь: Заковряшина Анастасия Иродионова

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1916 ст.

Сын: Заковряшин Федор Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.