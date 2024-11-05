Заковряшин Иродион Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1902 ст.
Дочь: Заковряшина Мария Родионова
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.
Сын: Заковряшин Николай Иродионов
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.
Дочь: Заковряшина Анастасия Иродионова
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.
Сын: Заковряшин Алексей Иродионов
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.
Сын: Заковряшин Василий Иродионов
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1912 ст.
Дочь: Заковряшина Матрона Иродионова
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1914 ст.
Дочь: Заковряшина Анастасия Иродионова
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
13.02.1916 ст.
Сын: Заковряшин Федор Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Любовь Федоровна
Смерть
Неизвестно