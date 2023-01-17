Карягина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

15.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Карягин Николай Петрович

Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Карягин Василий Петрович

Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карягин Павел Петрович

Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Петр Николаевич

Смерть
15.02.1914
ф.203-оп.780-д.4923 161об-162
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