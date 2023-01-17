Карягина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти15.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карягин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1914
ф.203-оп.780-д.4923 161об-162