(Натальина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Натальина) Людмила

(Натальина) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1936

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: Натальин Ананий Иванович

Мать: Натальина Феона

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтков Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
13.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтков Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
27.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтков Василий Лаврентьевич

Смерть
?.11.2018
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.