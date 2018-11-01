(Натальина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1936
Дата смерти?.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Отец: Натальин Ананий Иванович
Мать: Натальина Феона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войтков Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войтков Василий Лаврентьевич
Смерть
?.11.2018
Похороны
Неизвестно