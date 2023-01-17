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Губин Михаил Андреевич

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Место рождения

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Между 1983 и 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Губин Андрей

Мать: не указана

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Осуждение
1934
за найденный самородок отправили в норильлаг на 10 лет
Арест
1934
нашел самородок
Рождение ребёнка
02.04.1954

Сын: Губин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Место жительства
1983
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Похороны
Между 1983 и 1985
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
Между 1983 и 1985
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
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