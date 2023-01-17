Губин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиМежду 1983 и 1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Губин Андрей
Мать: не указана
Осуждение
1934
за найденный самородок отправили в норильлаг на 10 лет
Арест
1934
нашел самородок
Рождение ребёнка
02.04.1954
Сын: Губин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Место жительства
1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Похороны
Между 1983 и 1985
Смерть
Между 1983 и 1985