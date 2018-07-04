Денисенко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Павел

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

29.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
04.07.2018

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Денисенко Елена

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
14.02.2022

Сын: Денисенко Фёдор

Мать ребёнка: Денисенко Елена

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Елена

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