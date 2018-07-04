Денисенко Павел
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения29.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
04.07.2018
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Денисенко Елена
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
14.02.2022
Сын: Денисенко Фёдор
Мать ребёнка: Денисенко Елена
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисенко Елена