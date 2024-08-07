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Шлепов Герасим Фаддеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Шлепов Фаддей Михайлов

Мать: Праскева Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шлепов) Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Федор Герасимов

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
19.03.1877

Дочь: (Шлепова) Дарья Герасимова

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Наталья Герасимова

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
16.07.1881

Дочь: Олимпиада Герасимова

Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова

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