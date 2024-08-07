Шлепов Герасим Фаддеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Шлепов Фаддей Михайлов
Мать: Праскева Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шлепов) Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Федор Герасимов
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
19.03.1877
Дочь: (Шлепова) Дарья Герасимова
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Наталья Герасимова
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
16.07.1881
Дочь: Олимпиада Герасимова
Мать ребёнка: (Шлепов) Ульяна Федорова