Макарова (Дикарёва) Акулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич
Смерть
Неизвестно