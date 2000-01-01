Макарова (Дикарёва) Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Дикарёва) Акулина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Николаевич

Смерть
Неизвестно
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