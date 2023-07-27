Бундуки Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Алонка, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.09.2006
Дочь: Бундуки Злата Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край