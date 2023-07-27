Бундуки Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бундуки Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Алонка, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.09.2006

Дочь: Бундуки Злата Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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