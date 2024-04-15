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Бобров Осип Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бобров Трофим Григорьевич

Мать: Боброва Катерина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бобров Кузьма Осипович

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бобров Логин Осипович

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Осиповна

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бобров Мартемьян Осипович

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталия Осиповна

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бобров Иван Осипович

Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1824
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