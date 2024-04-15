Бобров Осип Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бобров Трофим Григорьевич
Мать: Боброва Катерина
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Осиповна
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бобров Мартемьян Осипович
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталия Осиповна
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бобров Иван Осипович
Мать ребёнка: Боброва Василиса Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1824