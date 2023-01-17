Генералова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1959

Дочь: Матвеева Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Генералов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Пробуждение, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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