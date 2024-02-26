Катерина Прокопиева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Прокопиева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Трофимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Татьяна Игнатьева (Вна)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Иван Игнатьев (Ич)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Иван Игнатьев (Ич)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Дементий Игнатьев (Ич)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Федот Игнатьев (Ич)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Параскева Игнатьева (Вна)

Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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