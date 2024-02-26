Катерина Прокопиева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Татьяна Игнатьева (Вна)
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Иван Игнатьев (Ич)
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Иван Игнатьев (Ич)
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Федот Игнатьев (Ич)
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Параскева Игнатьева (Вна)
Отец ребёнка: Игнатий Трофимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно