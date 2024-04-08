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(Ершова) Маремьяна Ефимовна

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.02.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1814 ст.

Отец: Ершов Ефим Михайлович

Мать: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
14.02.1814 ст.
Восприемники: Акилина Ивановна Ершова
Смерть
Неизвестно
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