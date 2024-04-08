(Ершова) Маремьяна Ефимовна
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рождения07.02.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1814 ст.
Отец: Ершов Ефим Михайлович
Мать: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
14.02.1814 ст.
Восприемники: Акилина Ивановна Ершова
Смерть
Неизвестно