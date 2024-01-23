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Левков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левков Иван

Мать: Левкова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкова дочь Михайловна

Мать ребёнка: Левкова первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Левкова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левкова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левкова Прасковья

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Левкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Левкова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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