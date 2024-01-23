Левков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левков Иван
Мать: Левкова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкова дочь Михайловна
Мать ребёнка: Левкова первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Левкова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левкова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левкова Прасковья
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Левкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Левкова Прасковья
Смерть
Неизвестно