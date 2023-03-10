Коврижных Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Харитон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

15.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Коврижных Трофим Федотович

Мать: Коврижных Варвара Ивановна

Бракосочетание
11.02.1870

Жена: Коврижных Васса

МК 1870 237-227-1563, лист 161об.
Рождение ребёнка
23.12.1870

Сын: Коврижных Евфимий

Мать ребёнка: Коврижных Васса

крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная "того починка солдатка Александра Антонова Егора Коврижных жена"
Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: Иустина

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Коврижных Афанасий

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных мертворожденный Мирона

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных Мирон

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Рождение ребёнка
1880

Сын: Коврижных Федор

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1885

Сын: Коврижных Тихон

Мать ребёнка: Коврижных Васса

МК 1885 237-226-88, лист 1276
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: родная его-??? Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Коврижных Васса

крестная: той же деревни Стефанида Епифановна, Ивана Коврижных жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Никита

Мать ребёнка: Коврижных Васса

Смерть
15.04.1913
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