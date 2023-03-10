Коврижных Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти15.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
11.02.1870
Жена: Коврижных Васса
МК 1870 237-227-1563, лист 161об.
Рождение ребёнка
23.12.1870
Сын: Коврижных Евфимий
Мать ребёнка: Коврижных Васса
крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Коврижных Васса
крестная "того починка солдатка Александра Антонова Егора Коврижных жена"
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: Иустина
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Коврижных Афанасий
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных мертворожденный Мирона
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных Мирон
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коврижных Федор
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Рождение ребёнка
?.06.1885
Сын: Коврижных Тихон
Мать ребёнка: Коврижных Васса
МК 1885 237-226-88, лист 1276
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Коврижных Васса
крестная: родная его-??? Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Коврижных Васса
крестная: той же деревни Стефанида Епифановна, Ивана Коврижных жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Никита
Мать ребёнка: Коврижных Васса
Смерть
15.04.1913