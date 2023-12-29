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Свешников Михаил Тихонович

Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Свешников Тихон Максимович

Мать: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1844

Жена: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Свешников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Свешников Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
20.06.1850

Сын: Свешников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна

Смерть
После 1880

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