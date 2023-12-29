Свешников Михаил Тихонович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Свешников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Свешников Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
20.06.1850
Сын: Свешников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна
Смерть
После 1880