Щебудина Ульяна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Щебудин Силантий Васильев
Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов
Место жительства
1850
37,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно