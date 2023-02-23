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Щебудина Ульяна Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Щебудин Егор Васильев

Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щебудин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Щебудин Силантий Васильев

Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щебудин Яков Васильев

Отец ребёнка: Щебудин Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
37,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щебудин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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