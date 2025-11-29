Татьяна Семёнова До 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Семёнова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась До 1836 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Ларион МаркеловДо 1836 ст. г.р.
Дети
Анисья Ларионова24.12.1854 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвестна до 1854 по рождению дочери

Бракосочетание
До 1854 ст.

Муж: Ларион Маркелов

Рождение ребёнка
24.12.1854 ст.

Дочь: Анисья Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Маркелов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Михаил Никифоров. крест. безфамильные

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.