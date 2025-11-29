Татьяна Семёнова
женский, родилась До 1836 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Ларион МаркеловДо 1836 ст. г.р.
Дети
Анисья Ларионова24.12.1854 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1854 ст.
Муж: Ларион Маркелов
Рождение ребёнка
24.12.1854 ст.
Дочь: Анисья Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Маркелов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
неизвестна до 1854 по рождению дочери