Кашин Гаврило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Евстафия (Кашина) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1791
Дочь: Шестакова (Кашина) Ульяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно