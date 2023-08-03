Кашин Гаврило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Гаврило Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Евстафия (Кашина) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1791

Дочь: Шестакова (Кашина) Ульяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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