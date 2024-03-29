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(Сухинич) Петронеля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1766 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сухинич Иван Казимирович

Мать: Иоанна

Смерть
Неизвестно
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