Марфа Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Тихон Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Владимир Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев
Смерть
Неизвестно