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Марфа Михайлова

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1835 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Тихон Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Владимир Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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