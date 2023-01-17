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Дубровина (Куимова) Мария Васильевна

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Место рождения

Ваулинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945

Отец: не указан

Мать: Куимова Анна Фоментьевна

Ваулинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.07.1963

Муж: Дубровин Василий Михайлович

Малиновка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1966

Сын: Дубровин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дубровин Василий Михайлович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
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