Дубровина (Куимова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945
Отец: не указан
Мать: Куимова Анна Фоментьевна
Бракосочетание
23.07.1963
Малиновка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1966
Сын: Дубровин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дубровин Василий Михайлович
Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область