Корнеев Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Владимир Федорович

Корнеев Владимир Федорович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.11.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close