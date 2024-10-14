Долгушев (Долгушин) Никита Андреевич
мужской, родился 1730
умер Неизвестно
ОтецДолгушев (Долгушин) Андрей Владимирович1691 г.р.
МатьДолгушева (Попова) Алена Спиридоновна1672 г.р.
Супруги
Долгушева Екатерина Яковлевна1725 г.р.
Дети
(Долгушева) Степанида Никитична1752 г.р.
(Долгушева) Фекла Никитична1755 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгушев (Долгушин) Иван Никитич
Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Долгушева) Степанида Никитична
Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Долгушева) Фекла Никитична
Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Долгушев (Долгушин) Ефим Никитич
Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно