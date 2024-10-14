Долгушев (Долгушин) Никита Андреевич 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев (Долгушин) Никита Андреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1730

умер Неизвестно

Отец
Долгушев (Долгушин) Андрей Владимирович1691 г.р.
Мать
Долгушева (Попова) Алена Спиридоновна1672 г.р.
Супруги
Долгушева Екатерина Яковлевна1725 г.р.
Дети
(Долгушева) Степанида Никитична1752 г.р.
(Долгушева) Фекла Никитична1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Долгушев (Долгушин) Андрей Владимирович

Мать: Долгушева (Попова) Алена Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгушев (Долгушин) Иван Никитич

Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Долгушева) Степанида Никитична

Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Долгушева) Фекла Никитична

Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Долгушев (Долгушин) Ефим Никитич

Мать ребёнка: Долгушева Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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