Шляхецкая (Шляхецкая) Апполинария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхецкая (Шляхецкая) Апполинария Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1908

Дата смерти

12.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зырянов Вадим Петрович

Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1936

Дочь: Мышко Валерия Петровна

Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Зырянов Виталий Петрович

Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Петр Дмитриевич

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Развод
Неизвестно

Муж: Зырянов Петр Дмитриевич

Смерть
12.07.1976
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище
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