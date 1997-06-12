Шляхецкая (Шляхецкая) Апполинария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1908
Дата смерти12.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1936
Дочь: Мышко Валерия Петровна
Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1939
Отец ребёнка: Зырянов Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Развод
Неизвестно
Смерть
12.07.1976
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище