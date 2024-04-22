Корегина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корегина Александра Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Малая Новинковская, 71
Смерть
Неизвестно
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