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Корегина Александра Васильевна
Корегина Александра Васильевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1917
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Малая Новинковская, 71
Смерть
Неизвестно
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