Баринова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Баринов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1855 ст.
Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1870 ст.
Сын: Баринов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно