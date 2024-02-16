Баринова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Баринов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1855 ст.

Сын: Баринов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1870 ст.

Сын: Баринов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Баринов Матвей Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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