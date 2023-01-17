Зимарева Аксинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева Аксинья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Зимарев Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Зимарев Харитон Вадимович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Харитон Вадимович

Смерть
После 1943
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