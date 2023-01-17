Зимарева Аксинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Сын: Зимарев Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Зимарев Харитон Вадимович
Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1943