Шелист (Бочковская) Павола Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иаков Сампсонов Шелист православного вероисповедания первым браком и крестьянка Австрийской империи Галицийской области Тарнопольского циркула деревни Курниково Пав... Показать все
Смерть
Неизвестно