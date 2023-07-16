Шелист (Бочковская) Павола Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелист (Бочковская) Павола Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелист Яков (Иаков) Сампсонович

Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иаков Сампсонов Шелист православного вероисповедания первым браком и крестьянка Австрийской империи Галицийской области Тарнопольского циркула деревни Курниково Пав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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