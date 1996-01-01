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Зограф Константин Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1854

Дата смерти

12.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915

Сын: Зограф Евгений Константинович

Мать ребёнка: Зограф Александра Алла

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зограф Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Зограф Александра Алла

Рождение ребёнка
1996

Сын: Зограф Юрий Константинович

Мать ребёнка: Зограф Александра Алла

Работа или профессия
Неизвестно
профессор, первый директор МХТИ
Развод
Неизвестно

Жена: Зограф Александра Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зограф Александра Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
12.03.1933
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