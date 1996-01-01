Зограф Константин Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1854
Дата смерти12.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915
Сын: Зограф Евгений Константинович
Мать ребёнка: Зограф Александра Алла
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зограф Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Зограф Александра Алла
Рождение ребёнка
1996
Сын: Зограф Юрий Константинович
Мать ребёнка: Зограф Александра Алла
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, первый директор МХТИ
Развод
Неизвестно
Жена: Зограф Александра Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зограф Александра Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
12.03.1933