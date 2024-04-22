Агафья Васильева
Место рождения
Дата рождения05.02.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1804 ст.
Бракосочетание
14.04.1820 ст.
Муж: Тимофей Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1823 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
30.04.1828 ст.
Сын: Яков Борисов
Незаконнорожденный, по крестному отцу Борисов
Смерть
Неизвестно