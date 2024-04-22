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Агафья Васильева

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.04.1820 ст.

Муж: Тимофей Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1823 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.04.1828 ст.

Сын: Яков Борисов

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденный, по крестному отцу Борисов
Смерть
Неизвестно
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