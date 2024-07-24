Сысоев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Дмитрий

Место рождения

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.11.1898

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898

Отец: Сысоев Григорий

Мать: Агриппина Григорьевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Крещение
08.11.1898
Копнино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1924

Дочь: Деснюк Екатерина

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Смерть
1968

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