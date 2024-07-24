Сысоев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения08.11.1898
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898
Отец: Сысоев Григорий
Мать: Агриппина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Крещение
08.11.1898
Копнино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1924
Дочь: Деснюк Екатерина
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Смерть
1968