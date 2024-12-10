Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна
женский, родилась 30.05.1935, Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
умерла 12.02.1990, Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
МатьБербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна07.01.1914 г.р.
ОтецБербеницкий Иван СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Кистанов Алексей Васильевич17.05.1927 г.р.
Дети
Кистанов Василий АлексеевичНеизвестно г.р.
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Рождение
30.05.1935
Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кистанов Алексей Васильевич
Бракосочетание
16.04.1958
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
12.02.1990
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми