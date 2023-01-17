Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна

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Место рождения

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

30.05.1935

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935

Отец: Бербеницкий Иван Семенович

Мать: Бербеницкая Анастасия Марковна

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистанов Алексей Васильевич

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кистанов Алексей Васильевич

Смерть
1990
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
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