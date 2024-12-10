Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна 30.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 30.05.1935, Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

умерла 12.02.1990, Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Мать
Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна07.01.1914 г.р.
Отец
Бербеницкий Иван СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Кистанов Алексей Васильевич17.05.1927 г.р.
Дети
Кистанов Василий АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935

Отец: Бербеницкий Иван Семенович

Мать: Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кистанов Алексей Васильевич

Бракосочетание
16.04.1958

Муж: Кистанов Алексей Васильевич

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Курчумский райбюро ЗАГС

Смерть
12.02.1990
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

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