Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1935
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кистанов Алексей Васильевич
Смерть
1990
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми