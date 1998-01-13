Богданова Срурия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1930
Дата смерти13.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1952
Рождение ребёнка
05.10.1956
Рождение ребёнка
03.06.1958
Смерть
13.01.1998
Похороны
Неизвестно