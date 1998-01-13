Богданова Срурия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Срурия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1930

Дата смерти

13.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фарваз Гилязович

Рождение ребёнка
02.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Фарваз Гилязович

Рождение ребёнка
05.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Фарваз Гилязович

Рождение ребёнка
03.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Фарваз Гилязович

Смерть
13.01.1998
Похороны
Неизвестно

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