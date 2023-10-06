Ярмак Филипп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1869
Дочь: Устина Филипповна
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1873
Сын: Ярмак Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Дочь: Ярмак Анна Филипповна
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1878
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1881
Дочь: Кочерга Стефанида Филипповна
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1889
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1894
Дочь: Иващенко Анна Филипповна
Мать ребёнка: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно