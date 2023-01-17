Токарева Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти15.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Токарева Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Раиса Кирилловна
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Токарев Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Токарев Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Токарев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лехогубова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1949