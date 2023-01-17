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Токарева Антонина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

15.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Токарева Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Раиса Кирилловна

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Токарев Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Токарев Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Токарев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Токарев Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лехогубова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Кирилл Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.08.1949
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