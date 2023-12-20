Боталова Феодосия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Феодосия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Боталов Самуил Георгиев

Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Боталов Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Боталов Карп Георгиев

Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Боталова) Соломония Георгиева

Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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