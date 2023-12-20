Боталова Феодосия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Боталова) Соломония Георгиева
Отец ребёнка: Боталов Георгий Дмитриев
Смерть
Неизвестно