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Тевс (Дерксен) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Дерксен Пётр

Мать: Дерксен Аганета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Егор

Отец ребёнка: Эпп Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпп) Екатерина

Отец ребёнка: Эпп Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпп Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевс Пётр Петрович

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тевс) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тевс) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Рождение ребёнка
03.10.1904

Дочь: Фризен (Тевс) Анна Петровна

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Рождение ребёнка
09.12.1908

Дочь: Дик (Гёрц) (Görz) (Тевс) Мария Петровна

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Рождение ребёнка
28.12.1918

Сын: Тевс Иван

Отец ребёнка: Тевс Пётр

Смерть
1947

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