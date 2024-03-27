Тевс (Дерксен) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Дерксен Пётр
Мать: Дерксен Аганета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпп) Екатерина
Отец ребёнка: Эпп Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпп Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевс Пётр Петрович
Отец ребёнка: Тевс Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тевс) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Тевс Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тевс) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Тевс Пётр
Рождение ребёнка
03.10.1904
Дочь: Фризен (Тевс) Анна Петровна
Отец ребёнка: Тевс Пётр
Рождение ребёнка
09.12.1908
Дочь: Дик (Гёрц) (Görz) (Тевс) Мария Петровна
Отец ребёнка: Тевс Пётр
Рождение ребёнка
28.12.1918
Смерть
1947