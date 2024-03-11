Курицына Хорькова (Маричева) Прасковья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1895
Дата смерти03.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1926
Дочь: Хорькова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Дерягина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.1934
Дочь: Кайдашова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович
Смерть
03.10.1969