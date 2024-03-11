Курицына Хорькова (Маричева) Прасковья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурицына Хорькова (Маричева) Прасковья Иосифовна

Курицына Хорькова (Маричева) Прасковья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1895

Дата смерти

03.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1926

Дочь: Хорькова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович

Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Дерягина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович

Рождение ребёнка
29.09.1934

Дочь: Кайдашова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Рябинин Василий Иосифович

Смерть
03.10.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close