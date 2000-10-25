Бугакова (Смольянинова) Галина Ивановна
Место рожденияЛипецк, Липецкая обл., Россия
Дата рождения29.04.1941
Дата смерти25.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1962
Сын: Бугаков Александр Разумович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1963
Дочь: (Бугакова) Елена Разумовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.10.2000
Похороны
26.10.2000