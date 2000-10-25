Бугакова (Смольянинова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугакова (Смольянинова) Галина Ивановна

Место рождения

Липецк, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

29.04.1941

Дата смерти

25.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1941

Отец: Смольянинов Иван Михайлович

Мать: Смольянинова (Вострикова) Надежда Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаков Андрей Разумович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.1962

Сын: Бугаков Александр Разумович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1963

Дочь: (Бугакова) Елена Разумовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.10.2000
Похороны
26.10.2000

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