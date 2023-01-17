Зитева (Попова) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зитева (Попова) Галина Тимофеевна

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Место рождения

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область

Дата рождения

03.02.1947

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947

Отец: Попов Тимофей Васильевич

Мать: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
13.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
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