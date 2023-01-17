Зитева (Попова) Галина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947
Рождение ребёнка
13.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности