Ананьева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Валентина Николаевна

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Место рождения

г. Вильно

Дата рождения

26.10.1905

Дата смерти

12.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильно
Рождение ребёнка
20.02.1932

Дочь: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Ананьев Илья Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Георгий Ильич

Отец ребёнка: Ананьев Илья Ефимович

Смерть
12.05.1980
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