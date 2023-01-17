Ананьева Валентина Николаевна
Место рожденияг. Вильно
Дата рождения26.10.1905
Дата смерти12.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильно
Рождение ребёнка
20.02.1932
Дочь: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Ананьев Илья Ефимович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьев Илья Ефимович
Смерть
12.05.1980