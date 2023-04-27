Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова

Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
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Рождение
Около 1735

Отец: Шутов Семён Галактионов

Мать: Шутова Марья Степанова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1763

Муж: Вихарев Корнил

Вихаревская, Нолинский уезд, Вятская губерния
выдана в замужество того ж монастыря Сунской вотчины в деревню Вихаревскую за черносошного крестьянина Корнила Вихарева
Смерть
Неизвестно

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