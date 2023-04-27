Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Шутов Семён Галактионов
Мать: Шутова Марья Степанова
Бракосочетание
До 1763
Муж: Вихарев Корнил
Вихаревская, Нолинский уезд, Вятская губерния
выдана в замужество того ж монастыря Сунской вотчины в деревню Вихаревскую за черносошного крестьянина Корнила Вихарева
Смерть
Неизвестно