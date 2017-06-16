Низаметдинова (Якубова) Саира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинова (Якубова) Саира

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

09.03.1935

Дата смерти

16.06.2017

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

1955 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1935

Отец: Имаметдинов Якуб Хамитович

Мать: Имаметдинова (Арифуллова) Мафтуха

Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Айсина (Низаметдинова) Дания

Отец ребёнка: Низаметдинов Сямиулла

Рождение ребёнка
31.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Сямиулла

Рождение ребёнка
22.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Сямиулла

Рождение ребёнка
04.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Сямиулла

Рождение ребёнка
05.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Сямиулла

Смерть
16.06.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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